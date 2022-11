NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 11,10 auf 10,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Ungeachtet anhaltenden Gegenwinds von der Konjunktur zeige es sich allmählich, dass der Internet-Gebrauchtwagenhändler den Fokus auf Profitabilität lege, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Doch gehe dies zulasten kurzfristigen Wachstums./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2022 / 14:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.