FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Auto1 vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Das Erreichen der Gewinnschwelle in diesem Jahr bleibe das Ziel, schrieb Analystin Nizla Naizer in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Sie glaubt, dass der Online-Gebrauchtwagenhändler seine Bemühungen auf die Beschaffung und den Verkauf von Fahrzeugen konzentrieren wird, die im derzeitigen Umfeld eine bessere Bruttomarge erzielen. Naizer geht zudem davon aus, dass Auto1 mittlerweile eine Größenordnung erreicht hat, in der es den Fuß vom Wachstumspedal nehmen und sich auf die Senkung der Kosten konzentrieren könnte./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2023 / 06:43 / CET



