NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 auf "Overweight" belassen. Die meisten Investoren, mit denen er gesprochen habe, sähen für die europäischen Online-Dienstleister weiteres Aufwärtspotenzial, da sich die Umsätze bereits im ersten Quartal besserten und die Inflation bald ihren Höhepunkt erreichen könnte, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Prognosen für den Umsatz der Sektorunternehmen würden insgesamt als zu hoch angesehen, während die relativen Bewertungen im Vergleich zu anderen Sektoren ab 2024 zunehmend als attraktiv eingestuft würden./edh/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2023 / 19:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2023 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.