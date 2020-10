NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Axa mit blick auf den Verkauf ihrer Töchter in Polen, Tschechien und der Slowakei an Uniqa auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Analyst Philip Kett sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einer moderat positiven Überraschung. Wegen der Corona-Pandemie habe er den Abschluss der Transaktion erst gegen Jahresende erwartet./gl/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2020 / 13:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2020 / 13:33 / ET





