NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Axa von 27,50 auf 26,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In den neuen Schätzungen und dem gesenkten Kursziel berücksichtige er Risiken wie die Steuern auf Krankenversicherungen, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie des französischen Versicherers biete aber immer noch deutliches Potenzial./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2021 / 15:01 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2021 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.