HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 32,20 Euro belassen. Strategen seines Hauses hätten zuletzt einige fundamentale Treiber identifiziert, die das Gewinnwachstum im Versicherungssektor stützen sollten, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Studie. Neue Einflussfaktoren stützten diese These. Die gute Entwicklung der Versicherungspreise sollte sich fortsetzen./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2022 / 12:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.