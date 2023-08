HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 33,50 Euro belassen. Die Resultate im Bereich Schaden- und Unfallversicherung der Kompositversicherer hätten allesamt von der neuen IFRS-17-Rechnungslegung profitiert, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Grund sei die sofortige Auswirkung steigender Zinsen. Der Markt konzentriere sich indes zu Recht auf die unverzinste Schaden-Kosten-Quote, denn diese sei der Treiber für die dividendenfähigen Gewinne. In diesem Zusammenhang lobte er die Aussagen der von ihm beobachteten Versicherer zu Preisgestaltung und -disziplin. Risiken einer höher als erwarteten Schadensinflation könnten so gemildert werden./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2023 / 16:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.