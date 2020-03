HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Axa mit "Hold" und einem Kursziel von 29,70 Euro in die Bewertung aufgenommen. Wie Analyst Michael Huttner in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie schrieb, seien die Aktien von Versicherungskonzernen in Zeiten steigender Ertragsqualität allgemein immer noch unterbewertet. Bei Axa glaubt er aber, dass die Investoren abwarten, ob die Rückversicherungstochter XL tatsächlich ihre Ziele erreicht./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2020 / 16:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



