ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Axa auf "Neutral" mit einem Kursziel von 18,80 Euro belassen. Kurzfristig sehe er erhöhte Risiken, was die Dividendenzahlungen das Versicherungskonzerns betrifft, schrieb Analyst Colm Kelly in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Beruhigende Aussagen beim anstehenden Halbjahresbericht wären insofern von großer Bedeutung. Die Auszahlungen über 2020 hinaus dürften ein zentrales Thema auf dem nächsten Investorentag werden./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2020 / 19:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2020 / 19:44 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.