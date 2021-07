ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Axa vor den Halbjahreszahlen der europäischen Mehrspartenversicherer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen. Die Resultate dürften alles in allem einen klaren Beleg dafür liefern, wie attraktiv der Sektor sei, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte verwies unter anderem auf die hohen Solvabilitätsmargen. Zu Axa aber äußerte sich Hardcastle wegen Sorgen bezüglich der Barmittelentwicklung (Cashflow) vorsichtig./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2021 / 15:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2021 / 15:01 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.