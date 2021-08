NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Axa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Analyst Kamran Hossain attestierte den Franzosen am Montag in einer ersten Reaktion einen ordentlichen Halbjahresbericht. Das Ergebniswachstum zeige, dass der obere Bereich der Jahresziele erreichbar sei./ag/edh



