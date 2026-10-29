AXA Aktie
|43,15EUR
|0,43EUR
|1,01%
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
AXA Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa nach Neunmonatszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Farooq Hanif erwähnte in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung das solide Umsatzwachstum, vor allem im Bereich der Schadens- und Unfallversicherungen. Dies sei gestützt worden von der Preisgestaltung, die besser gewesen sei als von ihm gedacht./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 18:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 18:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Overweight
|
Unternehmen:
AXA S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
52,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
42,73 €
|
Abst. Kursziel*:
21,69%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
43,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,51%
|
Analyst Name::
Farooq Hanif
|
KGV*:
-
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|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|AXA S.A.
|43,15
|1,01%
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|DZ BANK
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|DZ BANK
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|DZ BANK
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|Danone Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|14:11
|AB InBev Buy
|UBS AG
|13:59
|Alphabet A Buy
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