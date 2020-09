NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Axa von 22,38 auf 22,44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Montag vorliegenden Studie zur Versicherungsbranche. Der Experte favorisiert die Papiere der Allianz, der NN Group, von Ageas und Direct Line sowie von Poste Italiane und der Grupo Catalana Occidente./ag/zb



