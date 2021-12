FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Barclays von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 250 auf 240 Pence gesenkt. Das Geschäft werde für britische und irische Banken profitabler, schrieb Analyst Jonathan Jayarajan in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Er geht davon aus, dass viele Geldhäuser ihre mittelfristigen Renditeziele mit der Jahresbilanz nach oben schrauben. Dies dürfte dann die Kursentwicklung der kommenden zwölf Monate prägen. Für NatWest sprach Jayarajan eine Kaufempfehlung aus und bei HSBC gab er seine negative Einstufung auf./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2021 / 07:40 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.