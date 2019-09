NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Barclays auf "Neutral" mit einem Kursziel von 190 Pence belassen. Die britische Großbank müsse unerwartet viel Geld für weitere Schadenersatzzahlungen an über den Tisch gezogene Kreditnehmer zurücklegen, schrieb Analyst Martin Leitgeb in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der damit für das zweite Halbjahr prognostizierte, niedrigere Gewinn dürfte zwar immer noch ausreichen, die Dividende für 2019 zu decken. Für Aktienrückkäufe aber gebe es dann keinen Spielraum mehr./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2019 / 17:43 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



