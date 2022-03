ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Barclays von 230 auf 205 Pence gesenkt, die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe bereits angefangen, in seine Schätzungen geringere Kapitalmarkterträge als 2021 einzuarbeiten, schrieb Analyst Jon Peace in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Verschlechterung der Lage zwischen Russland und der Ukraine und damit die Verschlechterung der risikofreundlichen Marktstimmung könnte, sollte sie fortdauern, die Erträge der britischen Großbank zusätzlich unter Druck bringen./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2022 / 05:23 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.