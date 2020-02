NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Barclays vor dem neuen Banken-Stresstest auf "Overweight" belassen. Auch wenn die Kriterien strenger seien, dürfte der Test keine Kapitaldefizite der Banken aufzeigen, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Kurzfristig sieht er Aufwärtspotenzial für europäische Banken. Zu seinen "Top Picks" zählen KBC, ING, DNB, UBS, Societe Generale und Barclays./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2020 / 22:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2020 / 00:15 / GMT





