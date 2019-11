NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Barclays von 190 auf 185 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Experten legen ihren Bewertungsmodellen für europäische Banken in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie nun die Schätzungen für 2020 zu Grunde./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2019 / 20:48 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2019 / 00:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.