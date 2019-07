HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BASF vor Zahlen von 79 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal des Chemiekonzerns dürfte schwach ausfallen und die Konsensschätzungen klar verfehlen, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gründe seien das schwierige Umfeld für die Industrieproduktion sowie die Autobranche in China, wartungebedingte Produktionspausen an mehreren Standorten und ein extrem schwaches Agrargeschäft. Bray senkte seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie. Ermutigend sei indes, wie der Konzernumbau Fahrt aufnehme. Die Ludwigshafener hätten etliche Möglichkeiten zur Selbsthilfe und die Aktie sei im Branchenvergleich attraktiv bewertet./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2019 / 17:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.