NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BASF nach vollständigen Quartalszahlen von 74 auf 64 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Counihan nahm in einer am Freitag im Tagesverlauf aktualisierten Studie nur kleinere Änderungen an seinen Schätzungen für den Chemiekonzern vor. Das neue Kursziel begründete er mit der Branchenbewertung. Die entscheidenden Herausforderungen seien das höhere Kostenumfeld und die unsichere Verfügbarkeit von Rohstoffen aus Russland. Der Bewertungsrückstand zur Branche sollte daher Bestand haben./gl/he



