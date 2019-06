NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für BASF anlässlich der geplanten Streichung von 600 Stellen weltweit auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Der Schritt schaffe Klarheit, wie der Chemiekonzern die angekündigten Einsparungen mittelfristig erreichen wolle, schrieb Analyst Charles Webb in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Geschäftsumfeld bleibe schwierig./mis/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2019 / 14:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.