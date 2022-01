NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für BASF von 79 auf 76 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Der Chemiesektor sollte erneut einen guten Quartalsverlauf verzeichnet haben, schrieb Analyst Charles Webb in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die hohe Kosteninflation deute aber auf ein schwieriges Jahr für die Branche hin. Daher hat der Analyst seine Schätzungen und Ziele angepasst./mf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2022 / 04:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



