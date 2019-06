FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für BASF vor Zahlen für das zweite Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Chemiekonzern dürfte weiterhin unter der trägen Entwicklung wichtiger Abnehmerbranchen wie Autos und Elektronik leiden, schrieb Analyst Christian Faitz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vielleicht müsse das Management sogar den Jahresausblick anpassen./mis/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

