HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BASF von 70 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Bemühungen des Chemiekonzerns, seine Emissionen zu senken, würden am Markt nicht honoriert, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Getrieben von Aktienrückkäufen, steigenden Anleiherenditen und einem möglichen Börsengang des Öl- und Gasgeschäfts sollte die Aktie in den nächsten Monaten aber ein "Outperformer" werden. Vor allem wegen des beschlossenen Aktienrückkaufs erhöhte er seine Gewinnschätzungen. So steigt der Gewinn je Aktie, wenn die Anzahl der Papiere infolge eines Rückkaufs durch das Unternehmen sinkt./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2022 / 17:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.