HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat BASF nach Zahlen und angehobenen Jahreszielen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 73 auf 74 Euro angehoben. Der Chemiekonzern sei auch im dritten Quartal weitgehend erfolgreich damit gewesen, in einem von starker Nachfrage sowie Rohstoff-Knappheit und Lieferkettenproblemen geprägten Umfeld die eigenen Preise anzuheben, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2021 / 14:25 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2021 / 14:28 / MESZ



