FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für BASF von 81 auf 78 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. BASF sei nur geringfügig in Russland engagiert, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Doch im Zusammenhang mit der Beteiligung an Wintershall Dea habe er einen 50-prozentigen Abschlag auf deren Wert vorgenommen, da die Produktion des Öl- und Gaskonzerns, an dem BASF die Mehrheit hält, zur Hälfte in Russland stattfinde./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2022 / 14:08 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2022 / 14:17 / MEZ





