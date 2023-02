FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für BASF von 63 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "BASF räumt auf", schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit Blick auf den geplanten Verkauf beziehungsweise den Börsengang von Wintershall Dea. Da die zyklische Talsohle spätestens in der ersten Hälfte 2023 durchschritten sein dürfte, baue der Chemiekonzern bestehende Überkapazitäten energieintensiver Produktion in Europa ab, vor allem in Deutschland. Der Experte reduzierte seine Ergebnisprognosen für 2023 und 2024./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2023 / 16:24 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2023 / 16:33 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.