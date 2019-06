NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Sollte der Fleischkonsum - zumindest in den Industriestaaten - aufgrund aktueller Ernährungstrends sinken, hätte das wegen der dann wohl sinkenden Nachfrage nach Tierfutter aus Mais und Soja auch Auswirkungen auf Unternehmen, die solche Saaten anböten, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wenn die Unternehmen aber darauf reagierten und sich auf Früchte, Gemüse und Feldfrüchte konzentrierten, erschienen die mittelfristigen Risiken eher gering. Die BASF-Aktivitäten bei Soja sind laut dem Analysten eher gering, das Gemüsesaatgut-Geschäft schon größer./mis/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2019 / / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.