NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat BASF auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Auf einer Online-Konferenz mit zehn Chemieunternehmen hätten diese sich insgesamt optimistischer als erwartet zu einer möglichen Konjunkturerholung geäußert, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Erwartet werde eine Rückkehr der Geschäfte in China auf ein normales Niveau. In Europa gebe es hingegen weiter Risiken. So hätten von der Autoindustrie abhängige Unternehmen wie BASF und Evonik eher über eine starke Nachfrageerholung in Asien und in den USA als in Europa berichtet. Die Ludwigshafener dürften im dritten Quartal in den meisten Sparten besser als erwartet abgeschnitten haben. Zechmann bleibt hinsichtlich des weiteren Potenzials der Aktie aber vorsichtig./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2020 / 23:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.