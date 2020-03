NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BASF angesichts der globalen Coronavirus-Krise von 65 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der kurzfristige Ergebnisausblick sei extrem unsicher für den Chemiesektor, mit zusätzlichem Gegenwind für einige Unternehmen durch den Ölpreis-Kollaps, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er senkte seine Schätzungen für BASF./ck/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2020 / 23:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2020 / 00:53 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.