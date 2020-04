ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BASF von 54 auf 47 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Wegen erwarteter Belastungen durch die Corona-Krise habe er seine 2020er Umsatz- und Ergebnisprognosen (EPS) für die europäischen Chemiekonzerne um durchschnittlich 10 beziehungsweise 27 Prozent reduziert, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Beim EPS liege er damit rund 14 Prozent unter den durchschnittlichen Analystenschätzungen. Mit einer Nachfrage-Normalisierung im Sektor rechnet er erst im vierten Quartal 2020./edh/bek



