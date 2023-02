NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BASF nach endgültigen Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Die vom Chemiekonzern beschlossenen Anlagenschließungen im Stammwerk Ludwigshafen seien positiv für den Kunststoffkonzern Covestro, schrieb Analystin Georgina Fraser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bei BASF würden damit ab Ende 2026 die Fixkosten um mindestens 200 Millionen Euro jährlich gesenkt. Der Ausblick auf 2023 lasse ein schwaches erstes Halbjahr mit einer Erholung in der zweiten Jahreshälfte erwarten./tih/edh



