ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Nachdem der Chemiekonzern seinen diesjährigen operativen Ergebnisausblick (Ebit) gesenkt habe, seien die Risiken weitgehend raus, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Fokus gelte nun zunehmend den Faktoren, die eine Gewinnsteigerung im kommenden Jahr unterstützten. Counihan traut den Ludwigshafenern 2020 eine gut 30-prozentige Ebit-Steigerung zu./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2019 / 04:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.