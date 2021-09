NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Die Chemieunternehmen BASF und Evonik seien gut positioniert, um im kommenden Jahrzehnt vom Wachstumsmarkt Plastik-Wiederaufbereitung zu profitieren, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Bisher leide das Wachstum in diesem Bereich unter den niedrigen Erträgen und den schlecht vorhersagbaren Gewinnen. Einige Hersteller von täglichen Verbrauchsgütern und Verpackungen wie der Lebensmittelproduzent Nestle seien indes schon jetzt bereit, im Rahmen von Nachhaltigkeitszielen eine Prämie für die Wiederaufbereitung des von ihnen verwendeten Plastiks zu zahlen - weitere Unternehmen dürften folgen./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2021 / 23:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.