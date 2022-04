NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 97 Euro belassen. Um die 2030er-Emissionsziele zu erreichen, müsse der Chemiekonzern 15 Millionen Tonnen an Kohlenstoffdioxid einsparen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sei kein einfacher Prozess, der aus wirtschaftlicher Sicht wohl nur mithilfe der öffentlichen Hand zu stemmen sei./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2022 / 20:42 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2022 / 05:30 / UTC



