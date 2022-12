NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Eine weniger angespannte Erdgassituation, die Covid-Lockerungen in China sowie ein erwartet günstigeres Zinsumfeld könnten den Gewinn je Aktie des Chemiekonzerns im Jahr 2023 um 13,5 Prozent steigern, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Dies dürfte zu einer Aufwertung der Aktie führen, sollte sich das Handelsumfeld angesichts der unsicheren Konjunkturentwicklung nicht verschlechtern./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2022 / 21:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2022 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.