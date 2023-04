NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BASF nach vollständigen Quartalszahlen des Chemiekonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der schon bekannte, deutliche Rückgang des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebit) resultiere aus der noch stärker als erwartet ausgefallenen Belastung durch gesunkene Volumina, schrieb Analyst Chetan Udeshi am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die Preise hätten sich aber besser gehalten als von ihm erwartet, während der Mittelabfluss deutlich geringer ausgefallen sei. Zudem habe BASF die Planung für die diesjährigen Investitionen gesenkt./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2023 / 06:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2023 / 06:43 / BST





