MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für BASF nach finalen Zahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Angesichts zuvor bekannter Eckdaten liege der Fokus wohl auf dem enttäuschenden Nettoergebnis, dem 2023er-Ausblick und dem Dividendenvorschlag, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine gleichbleibende Dividende sei besser als von ihm gedacht, sie liege aber leicht unter dem Konsens - und sie widerspreche der Maßgabe einer stetigen Steigerung. Der Ausblick liege umsatzseitig deutlich über den Erwartungen, beim operativen Ergebnis jedoch leicht darunter./tih/la



