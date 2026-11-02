BAT Aktie
|54,94EUR
|0,06EUR
|0,11%
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
BAT Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für British American Tobacco von 5200 auf 5600 Pence angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Die Kaufempfehlung für Imperial Brands bestätigte der neu zuständige Analyst Aron Adamski am Montag bei erhöhtem Kursziel von 3600 Pence. Die Aktien beider Tabakkonzerne böten zweistellige Gesamtrenditen bei robustem Gewinnwachstum. 2027 dürften sich die Defensivqualitäten von Nikotin und klassenbeste Margen in einem unsicheren Konsum-Umfeld auszahlen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 05:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Buy
|
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
56,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
55,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
45,95 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
|
09:28
|Börse Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels in Rot (finanzen.at)
|
08:04
|ANALYSE-FLASH: Goldman hebt British American Tobacco auf 'Buy' (dpa-AFX)
|
30.10.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
30.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
30.10.26
|Optimismus in London: FTSE 100 beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
28.10.26
|FTSE 100-Wert BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BAT-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
22.10.26
|Börse Europa: STOXX 50 fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
22.10.26
|Handel in London: FTSE 100 am Mittag in der Verlustzone (finanzen.at)
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|RBC Capital Markets
|15.05.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|BAT PLC (British American Tobacco)
|54,94
|0,11%
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|Deutsche Bank AG
|12:17
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|12:14
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|12:00
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|11:21
|Roche Neutral
|UBS AG
|10:50
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|10:43
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:32
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:27
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|10:22
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|10:22
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|10:13
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|10:11
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|10:06
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|10:03
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:00
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:58
|FUCHS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:55
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:51
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:49
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:44
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09:42
|Gerresheimer Market-Perform
|Bernstein Research
|09:35
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|09:18
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|08:51
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:49
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:44
|SFC Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:41
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:27
|Boeing Buy
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|07:20
|Stellantis Sector Perform
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|BAT Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:27
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
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|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
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|30.10.26
|TotalEnergies Kaufen
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|30.10.26
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