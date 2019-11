NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für British American Tobacco von 4900 auf 4800 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Owen Bennett senkte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Tabakkonzern aufgrund der jüngsten Währungsbewegungen. Der Experte geht davon aus, dass die Aktien von kommender Risikoscheu der Anleger profitieren werden./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2019 / 17:10 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2019 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.