NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für British American Tobacco nach Zahlen aus der Tabakbranche und vor den Zahlen von BAT von 4700 auf 4600 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Investoren sorgten sich vor allem um einen weiterhin verhaltenen Ausblick des Tabakkonzerns auf E-Zigaretten, schrieb Analyst Owen Bennett in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte rechnet gleichwohl damit, dass das Unternehmen im laufenden Jahr das obere Ende der in Aussicht gestellten Wachstumsspanne erreicht./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2020 / 20:50 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2020 / 00:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.