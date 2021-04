NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat British American Tobacco (BAT) angesichts der Pläne der US-Regierung, den Nikotingehalt in allen in den USA verkauften Zigaretten auf nicht süchtig machende Niveaus zu senken, auf "Buy" belassen. Das Kursziel beträgt weiterhin 3700 Pence. Solche Diskussionen seien nicht neu, schrieb Analyst Richard Felton in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wichtig sei nun, dass sich das Wachstum neuer Produkte der Tabakunternehmen, etwa Dampfprodukte wie E-Zigaretten oder erhitzte Tabakprodukte, beschleunige. Zu BAT merkte er an, dass der Konzern in den USA im vergangenen Jahr 45 Prozent seiner Umsätze und die Hälfte seines operativen Ergebnisses (Ebit) gemacht habe./ck/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2021 / 08:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



