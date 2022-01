NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für British American Tobacco auf "Buy" mit einem Kursziel von 3700 Pence belassen. Angetrieben von der Aussicht auf ein beschleunigtes Gewinnwachstum, potenzielle Aktienrückkäufe und eine breitere Marktrotation hin zu Qualitätswerten sei die Aktie mit einem Plus von bereits 14 Prozent sehr gut ins neue Jahr gestartet, schrieb Analyst Richard Felton in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nicht zuletzt aufgrund einer Dividendenrendite von 8 Prozent glaube er aber, dass für die Papiere des Tabakkonzerns noch mehr geht./edh/mis



