ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für British American Tobacco nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 3900 auf 3800 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der britische Zigarettenkonzern habe trotz eines schwachen US-Geschäfts die Erwartungen durch die Bank übertroffen, schrieb Analyst Nik Oliver in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Derweil dürfte ein Refinanzierungsbedarf in Höhe von vier Milliarden Pfund Druck auf die Geschäftszahlen 2024 ausüben./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2023 / 06:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2023 / 06:10 / GMT



