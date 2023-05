NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat British American Tobacco (BAT) auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3100 Pence belassen. Die Ablösung des bisherigen Firmenchefs Jack Bowles durch den bisherigen Finanzchef Tadeu Marroco komme nicht ganz überraschend, schrieb Analyst Jared Dinges in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn die jüngst verhängten Strafzahlungen gegen den Tabakkonzern wegen der Verletzung von Sanktionen gegen Nordkorea fielen teilweise in Bowles' Zeit als Leiter des asiatisch-pazifischen Geschäfts. Marroco sei ein würdiger Nachfolger, auch wenn einige einen externen Kandidaten bevorzugt haben könnten. Grundlegende Strategieänderungen seien nicht zu erwarten./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2023 / 07:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2023 / 07:44 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.