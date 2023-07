NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für British American Tobacco nach einer Telefonkonferenz anlässlich der Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2800 Pence belassen. Das Management des britischen Zigarettenkonzerns habe sich zwar optimistisch bezüglich der mittel- bis langfristigen Perspektiven geäußert, schrieb Analyst Jared Dinges in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zugleich habe es aber auch auf eine Reihe von kurzfristigen Gegenwinden hingewiesen. So bleibe der US-Zigarettenmarkt wegen des gesamtwirtschaftlichen Umfeldes und des zunehmenden Konsums mehrerer Suchtmittel zur gleichen Zeit eine Herausforderung. Der Experte verwies auf den Anstieg illegaler aromatisierter Einweg-E-Zigaretten./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2023 / 15:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2023 / 15:42 / BST



