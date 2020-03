NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat British American Tobacco von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 3800 auf 3900 Pence angehoben. Der Kapitalmarkttag am 18. März dürfte mehr Farbe in die Zukunft des Tabakkonzerns bringen, schrieb Analyst Callum Elliott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Fortschritte unter der neuen Konzernchef Jack Bowles seien beeindruckend. Er sieht darin einen kurzfristigen Kurstreiber./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2020 / 00:07 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.