ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat British American Tobacco (BAT) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 4100 Pence belassen. Nach Quartalszahlen von Konkurrenten habe er seine Schätzungen für den Tabakkonzern aktualisiert, schrieb Analyst Alan Erskine in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Bewertungsabschlag gegenüber Philip Morris International gehe wohl auf Sorge der Anleger bezüglich der Wettbewerbsfähigkeit wegen des Engagements im klassischen Tabakgeschäft zurück, ignoriere aber weitgehend die anhaltenden Marktanteilsgewinne bei neuartigen Zigaretten./gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2020 / 04:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





