NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3300 Pence belassen. Bevorstehende Aktienrückkäufe sollten dazu führen, dass die Aktien von BAT und Imperial Brands für Anleger wieder erschwinglicher würden, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Rückkäufe hätten zwar keinen Einfluss auf seine am Barwert orientierten Kursziele, die sinkende Aktienzahl mache die Titel mit Blick auf den Gewinn je Aktie aber günstiger./tih/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2022 / 17:31 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2022 / 00:45 / EST



