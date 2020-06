NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für British American Tobacco angesichts gekappter Jahresziele auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 2600 Pence belassen. Das Geschäft des Tabakkonzerns sei in Zeiten der hohen Unsicherheit offenbar weniger defensiv als gedacht, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Entwicklung scheine sich in den vergangenen sechs Wochen sehr viel verschlechtert zu haben./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2020 / 02:29 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2020 / 02:35 / ET



